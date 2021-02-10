Офіс генпрокурора просить Канаду надати аудіофайл, який може свідчити про те, що літак МАУ в Ірані було збито навмисно

Офіс генерального прокурора підготував запит до Канади про надання міжнародної правової допомоги щодо отримання аудіозапису, опублікованого канадським телерадіомовників CBC News, на якому може міститися інформація про можливу навмисність збиття українського пасажирського літака МАУ в небі над Іраном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як повідомив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, це буде вже четвертий запит до канадської сторони.

"Сподіваємося, що Канада без зайвих очікувань надасть Україні існуючі у них записи переговорів, які були опубліковані в ЗМІ. Ми розраховуємо на отримання аудіофайлу, адже процеси дослідження запису і проведення фонетичних експертиз можуть бути запущені паралельно: в Канаді і в Україні. А, отже, і слідство піде більш оперативно для швидкого встановлення істини та відновлення справедливості", - зазначив Мамедов.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

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