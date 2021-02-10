Справа про вбивство Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Київський апеляційний суд міста Києва залишив без змін запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку. Адвокати клопотали про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на взяття на поруки.

Про це із зали суду повідомляє кореспондентка Суспільного Дарина Коломієць, передає Цензор.НЕТ.

Під час засідання Андрія Антоненка вперше за останні пів року вивели зі скляного боксу і дозволили брати участь у процесі поруч зі своїми захисниками. Його адвокат Дмитро Круговий, заявив, що у прокурора немає жодного доказу, окрім експертизи ходи.

"Це єдиний доказ, яким вони апелюють вже понад рік. Немає ніяких свідків, нічого. Але ми приносили докази невинуватості. Наприклад, різниця в зрості Антоненка з Кузьменко, якої немає в людей, які підклали вибухівку", – сказав адвокат Антоненка Дмитро Круговий.

На засіданні адвокати клопотали про взяття обвинуваченого на поруки. Поручителів було близько 15 осіб, однак суддя попросив Антоненка обрати лише чотирьох.

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Прокурор Михайло Тішин заявив, що є достатньо ризиків, через які відпускати обвинуваченого не можна. "Враховуючи, що зараз суд перебуває на стадії дослідження доказів, і більшість свідків і інших учасників кримінального провадження не допитали, Антоненко може переховуватися від суду та впливати на свідків, спеціалістів та експертів, які ідентифікували особу, як ту, яка вчинила даний злочин", – заявив Михайло Тішин.

У результаті суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 квітня.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

19 січня Ігор Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.

Шевченківський районний суду 2 лютого задовольнив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу всім обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета на 60 діб - до 2 квітня.

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