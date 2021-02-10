ПАР хоче продати або обміняти вакцини AstraZeneca через низьку ефективність проти нового штаму COVID-19

Південно-Африканська Республіка повідомила, що відмовляється від вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca через її низьку ефективність проти нового варіанту COVID-19 в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Зараз країна розглядає можливість обміну або продажу препарату. Зазначається, що країна має півтора мільйона доз вакцин AstraZeneca.

"Деякі країни вже просять, щоб ми продали її їм", - заявив міністр охорони здоров'я ПАР Звелі Мхізе.

Плани ПАР щодо використанн AstraZeneca для вакцинації медпрацівників скасували після того, як дослідження показали "малоефективні" результати проти нового варіанту COVID-19 в країні.

Замість неї планують використовувати вакцину Johnson&Johnson.

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