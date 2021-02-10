"Україна найм'якше серед європейських країн пройшла економічну кризу", - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за даними інвестиційних компаній, економіка України наприкінці минулого року повернулася на докризовий рівень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий Портал, про це Шмигаль заявив під час онлайн-зустрічі з генеральним директором Конфедерації Європейського бізнесу Маркусом Бейрером і представниками європейських компаній під час робочого візиту в Брюссель.

"Дані Європейської бізнес-асоціації також зазначають, що Україна найм'якше серед європейських країн пройшла економічну кризу. Ми втратили лише 4,5% ВВП. Цього року, згідно з прогнозами, зростання економіки України буде понад 4,6%", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що боротьба з корупцією - одне з головних завдань України.

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