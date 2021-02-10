На суді щодо масового вбивства на Житомирщині допитали єдиного вцілілого Федюніна: Я розумів, що маю обов'язково вижити

У справі щодо вбивства сімох військових 22 травня 2020 року у селищі Новоселиця Житомирської області допитали Вадима Федюніна ㅡ свідка, що вижив.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Понад 15 років я їздив на озеро до обвинуваченого (Анатолія Захаренка. - Ред.). Іноді сам, іноді з друзями, з дівчатами", — каже Вадим Федюнін. Він додає — те, що трапилось досі не вкладається в голові: "Я думав спочатку, що це розіграш".

Під присягою Федюнін розповів, що 21 травня 2020 року вони з друзями вирішили відпочити на озері та виїхали до селища Новоселиця двома машинами. Безпосередньо Федюнін їхав у машині з Віталієм Вульчиним, Андрієм Москальцем, Олександром Білоусом та Володимиром Купріяном.

Останній нібито погано водив машину, тому вони відстали на 15-20 хвилин від другої групи — Романа Ханенка, Ескандера Османова, Владислава Мамиченка. До цього вони всі разом придбали їжу, пляшку горілки та дві пляшки пива.

За словами Федюніна, Ханенко, який приїхав на озеро раніше, зателефонував першій групі і сказав не заїжджати одразу до Анатолія Захаренка, а їхати на інше озеро, яке, за словами свідка, належало саме Ханенку.

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"Це в метрах 150 від першого озера. Але там немає ще інфраструктури. Ми там планували зробити якось реабілітаційний центр для військових", — пояснив Федюнін.

За його словами, вони проїхали повз територію Захаренка, побачили останнього у діловому костюмі та поряд із поліцейським. Як пояснив свідок пізніше — візит правоохоронців був пов’язаний нібито із хабарем, якого від обвинуваченого вимагав начальник місцевого поліцейського відділку за можливість вилову риби. Нібито двічі Захаренко платив йому по 5 000 гривень щомісяця, а на третій — здав його, поліцейського затримали.

За словами Федюніна, орієнтовно о 17:00 Захаренко зателефонував їм і сказав, що вже можна приходити до нього. На території, що належить Захаренку, розповідає свідок, було чотири будівлі: бесідка, будинок власника, гостьовий будинок та сауна.

Жодних конфліктів, за словами свідка у компанії не було. Вони рибалили, смажили м’ясо, потім сіли їсти. Пізніше до них приєднався і Захаренко. З ним, каже Федюнін, в них теж не було конфліктів, лише суперечки.

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"Він багато говорить того, чого не знає, і кричить так, що чути у сусіднє село. Тоді він був збуджений, розповідав про те, як здав поліцейського. Ми його підтримали, потиснули руки, типу "молодець". Один зі спорів був про те, що типу усі грузини мусульмани. Я казав, що, може, лише 20%", — розповів свідок.

Але, за його словами, ці суперечки швидко завершувалися. Також Федюнін пояснив, що в них було чотири види зброї при собі, і Захаренко мав мисливську рушницю та патронташ, який він постійно носить на собі. Того вечора він, за словами Федюніна, був наповнений патронами. Але, за словами свідка, свою зброю вони сховали, коли зайшлося про розпиття алкогольних напоїв. Також свідок сказав, що того дня Захаренко випив приблизно 300 грамів горілки та курив канабіс.

"Я хотів дочекатися Москальця, який маринував м’ясо, але потім таки пішов спати. Навпроти мене у кімнаті вже спали Вульчин, Білоус і Мамиченко. У сусідній — Ханенко і Купріянов. Туди ж мали підійти Москалець з Османовим, які ще залишились у бесідці разом із Захаренком", — розповів Федюнін.

За його словами, за хвилин 15-20 він почув постріли із рушниці та голос Захаренка із лайкою. Він почав будити хлопців, але вони перевернулися з боку на бік та не прокидалися.

"Ханенко відкрив вхідні двері та почав: "Толік, що стал..." і він не встигає договорити. Я чую постріл, видих, він падає. Я повертаю голову, заходить підсудний і каже "Тобі п###а". І наводить на мене зброю. Я зрозумів, що це вона і є", — сказав свідок.

Тоді, за його словами, Вульчин ринувся до речей, потім схопив Захаренка за зброю. Останній почав тягнути його на себе та застрелив впритул. Потім обвинувачений, за словами свідка, почав виривати зброю у вже вбитого, бігти та скидати патрони на ходу. Свідок вибіг за ним на вулицю, почув, що той підзарядив зброю та різко відстрибнув праворуч.

"Чую два постріли у мій бік. Проходить 5 секунд і постріли знову. Ще 15 секунд і знову постріли, лайка. Коли я відбіг метрів 100 — все припинилося. Я подумав, що зараз він буде шукати мене, щоб добити, до того ж він мисливець, у нього був тепловізор", — каже свідок.

Він був переконаний, що вже є двоє загиблих і сподівався, що інші поранені. Тому він побіг у бік селища, аби попросити людей викликати швидку і поліцію. "Таке відбувалось в голові, рахував кроки. Я намагався кожну секунду економити, розумів, що при пораненні час дуже важливий", — сказав Федюнін.

Дорогою він почув ще близько 20 пострілів, але вже зі зброї Білоуса. "Я подумав, що Захаренко може займатися фальсифікацією. Я розумів, що треба тікати швидше і в будь-якому разі залишитися в живих", — пригадує свідок та додає, що біг без взуття, лише у шкарпетках.

Чоловіку не відчиняли двері, погрожували рушницею. Відчинив двері один чоловік, але зателефонував рідним Захаренка, і ті сказали їхати йому в центр, де нібито мав чекати син обвинуваченого. Але Федюнін розумів, що цього не варто робити.

Тоді він планував розбити вікна в магазині, щоб приїхала поліція, але тоді йому відчинив чоловік на ім’я Сергій, який викликав поліцію та швидку. Потім він нібито побачив, як Захаренко проїздив на своєму автомобілі.

Згодом, коли приїхали поліцейські, свідок поїхав на місце злочину з цим же Сергієм і там побачив, як Захаренко спілкувався з поліцейськими, щось їм розповідав і голосно сміявся. Федюнін також зазначив, що Захаренко дійсно гарний мисливець: "Не хочеться хвалити, але він був гарним мисливцем. Перезаряджається за три секунди, специфічно тримає патрони і стріляє добре".

За словами Федюніна, найбільше з Захаренком спілкувався він та Ханенко. Він додав, що свого часу, коли Захаренко був у лікарні, він понад тиждень проживав у нього, охороняючи озеро, а також додав, що того травневого дня подарував йому куртку.

Усіх загиблих свідок характеризував позитивно. "Це були не друзі мої, а брати. Я з усіма служив, ми познайомилися на війні. Вони всі кияни, ми намагалися триматися разом", — сказав Федюнін.

Обвинувачений відмовляється коментувати журналістам справу, лише закликає приходити на засідання, аби все почути самим. Під час судового слухання Захаренко поставив кілька питань свідку та кілька разів зупинявся, "бо хвилювався". Захаренко зазначив, що свідок бреше в контексті того, що він направляв на нього зброю, що він вживав алкоголь та курив канабіс. Під час цього між Захаренком та свідком виникла перепалка.

Адвокатка обвинуваченого Марина Шолодько зазначає, що свідок Федюнін викривляє події, а її підзахисний, відповідно до експертиз, був адекватним та тверезим у ніч вбивства. Натомість адвокатка наголошує на тому, що у Федюніна не відбирали зразки на виявлення алкоголю та наркотиків у крові.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.