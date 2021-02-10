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У Києві 11 і 12 лютого через снігопад буде закрито школи і дитсадки, - КМДА

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У Києві 11 і 12 лютого через снігопад буде закрито школи і дитсадки, - КМДА
Найближчі два дні погодні умови в Києві погіршаться, кількість опадів збільшиться. У зв'язку з цим столична влада ухвалила рішення про закриття садків і шкіл 11 і 12 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"В останні дні техніка і комунальники працюють на межі можливостей, але негода не відступає і, на жаль, прогноз на найближчі дні - невтішний. Ми прийняли оперативне рішення, що дозволить максимально розвантажити транспортні шляхи і мінімізувати парковки уздовж доріг, щоб дорожники могли безперешкодно прибирати сніг. Тільки у столиці на сьогодні загальна кількість педагогічного персоналу разом із дітьми - майже 500 тис. осіб. А це і логістика до місць навчання і роботи, і велике навантаження на транспортну систему міста. Тому припинення очного навчання на два дні стане реальним розвантаженням столичних автодоріг", - заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський.

У КМДА наголосили, що педагогічні колективи готові на найближчі два дні організувати навчання в дистанційному режимі.

Столична влада також звернулася до керівників підприємств та шкільних установ поставитися з розумінням до цієї ситуації і врахувати батькам школярів вимушену відсутність на робочому місці як віддалену роботу.

Читайте також: Через складні погодні умови в Києві рекомендуємо по можливості залишати дітей вдома, - КМДА

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Топ коментарі

  • Don Bessam dc0e2bc1
    и бубу в буковель не забудьте отправить...хай також страждає...
  • Plushka
    Проходим квест "Довези ребёнка в школу",и варианты:"Доберись на работу","Отведи ребёнка в садик",а также "Попробуй припарковать машину,слабак".ах,да-сначала её необходимо откопать В Киеве 11 и 12 февраля из-за снегопада будут закрыты школы и детсады, - КГГА - Цензор.НЕТ 7118
  • Roman Rjevskiy
    В Киеве 11 и 12 февраля из-за снегопада будут закрыты школы и детсады, - КГГА - Цензор.НЕТ 2107
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