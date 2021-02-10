СБУ розслідує незаконну купівлю вугілля на окупованому Донбасі, - ЗМІ

Спецслужба розслідує справу про незаконне придбання вугілля, видобутого на окупованих територіях Луганщини, і подальший продаж його в Росію. Чи йдеться про дії нардепа ОПЗЖ Тараса Козака, у відомстві не уточнили.

Про це пресслужба СБУ повідомила у відповідь на запит журналістів "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ. Журналісти запитували, чи відповідає дійсності інформація ЗМІ про те, що підставою для введення санкцій проти нардепа Козака стало розслідування схем з поставками вугілля з окупованих територій, що сприяють фінансуванню тероризму.

"Головне слідче управління здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо протиправного придбання кам'яного вугілля, видобутого на окупованих територіях Луганської області, який в подальшому реалізується на адресу енергоуправляючих компаній Росії", - сказано у відповіді СБУ.

Ці дії, за даними спецслужби, містять ознаки фінансування тероризму. Покарання за такий злочин - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років без права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років і з конфіскацією майна.

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Водночас, в СБУ не уточнили, чи пов'язано це розслідування з діяльністю Козака. Не змогли відповісти в СБУ і на запитання "Радіо Свобода" про те, коли було відкрито відповідне провадження, які проміжні дані попереднього розслідування, коли справу передадуть до суду.

У відомстві пояснили, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, який вони визнають можливим. "Запитувана інформація не підлягає розголошенню", - заявили в СБУ.

Не отримала редакція і відповіді на запитання про те, чи ведуться щодо Козака ще якісь провадження, крім цього.

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