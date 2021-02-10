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"Почалося, б##дь": касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ. СКРИНШОТ

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"Почалося, б##дь": касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ. СКРИНШОТ
У відповідь на прохання покупчині обслужити її українською мовою касирка сказала "Почалося" і вилаялася. Її позбавили премії, оголосили сувору догану і звільнили.

Інцидент стався в супермаркеті Novus ще 22 січня, але відомо про нього стало тільки зараз, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kyiv.media.

Киянка Ганна Сокіл розповіла в соцмережі, що у відповідь на прохання до касира обслуговувати її українською мовою почула лайку.

"Відповідь касирки на прохання обслуговувати українською - "Почалося, б##дь" - це вважається прийнятним? За що ваш HR-менеджер отримує заробітну плату? Чи ви хочете принижувати українців? То у вас це не вийде", - обурилася киянка.

Почалося, б##дь: касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ 01

Пізніше вона розповіла журналістам, що з нею зв'язалася керуюча магазину NOVUS і повідомила, що касирці винесли сувору догану, позбавили премії і звільнили. Також з усім персоналом провели профілактичну розмову.

Почалося, б##дь: касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ 02

В сети супермаркетов изданию подтвердили, что с сотрудниками провели разъяснительную работу.

Почалося, б##дь: касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ 03

Тем временем журналисты ТСН смогли связаться с управляющей магазином, но та отказалась прокомментировать ситуацию. "Мы этот вопрос не комментируем и, вообще, я на больничном", - сказала она.

Также на Цензор.НЕТ: В Госархиве обнаружили 100-летний документ о необходимости введения закона об украинском языке. ДОКУМЕНТ

Топ коментарі

  • Віктор Степаненко
    Началось ! Давно пора !
  • Стас Белов fce31e0a
    Что значит началось? Ты когда на работу устраивалась требования к обслуживанию на укр.языке знала? Почему при трудоустройстве не говорила что не хочешь обслуживать на укр.языке? Иди подучись а потом прийдешь работать...
  • Петр Дибров 4c656e43
    Да ладно! У нас на неоккупированном донбасе без выёживания употребляют украинский в АТБ ...Прям проблема, никогда не слышали украинского , а от них несчастных требуют....Не фиг выпендриваться, в Украине живём!
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