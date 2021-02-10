РосЗМІ повідомляють, що дружина Навального вилетіла до Німеччини

Адвокати Юлії Навальної нічого не знають про те, що вона нібито покинула територію РФ.

Про те, що Навальна перебуває за межами Росії, повідомило з посиланням на джерело російське інформагентство "Интерфакс", інформує Цензор.НЕТ.

За даними співрозмовника агентства, Юлія Навальна полетіла з московського аеропорту "Домодєдово" у Франкфурт-на-Майні.

Причини її від'їзду поки невідомі. Сама Навальна це не коментувала, повідомляє "Медуза". Її адвокат Світлана Давидова й адвокат Олексія Навального Вадим Кобзєв сказали, що не знають про від'їзд Юлії Навального з Росії. Про це ж повідомила її адвокатка Вероніка Полякова.

Згідно з даними сервісу SkyScanner, маршрутом Москва - Франкфурт-на-Майні 10 лютого без пересадок прямував лише один рейс Lufthansa, який вилетів о 16:15 за московським часом. Повідомлення "Інтерфаксу" про від'їзд Навальної з'явилося в закритій стрічці агентства о 16:22.

У Lufthansa відмовилися від коментарів, посилаючись на конфіденційність інформації про пасажирів.

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