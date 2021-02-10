Через погіршення погодних умов 11 лютого буде обмежено в'їзд до Києва великогабаритного транспорту, - КМДА

Через погіршення погодних умов 11 лютого з 7:00 діятиме тимчасове обмеження в'їзду великогабаритного транспорту в Київ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

"Таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автодорогах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Великогабаритний транспорт пустять у місто залежно від погодних умов і ситуації на дорогах. Просимо водіїв великогабаритного транспорту врахувати цю інформацію і заздалегідь формувати свої маршрути", - сказано в повідомленні.

Крім того, міська влада звернулася до водіїв із проханням не користуватися особистими автомобілями під час снігопаду та за можливості віддавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважають розчищати дороги міста від снігу, буде евакуйовано.

У Києві 11-12 лютого синоптики прогнозують сильний, мокрий сніг, завірюхи і похолодання. На 8 в'їздах у місто розгорнуто пункти обігріву для водіїв.

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