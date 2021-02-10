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"Укроборонпром" ліквідують до кінця червня, - глава концерну Гусєв

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"Укроборонпром" ліквідують до кінця червня, - глава концерну Гусєв
Державний концерн "Укроборонпром" планують ліквідувати до кінця червня. На його місці буде створено новий холдинг "Оборонні системи України".

Про це повідомив на пресконференції генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Ми очікуємо, що ухвалення законопроєкту №2032 відбудеться до кінця квітня, і до кінця червня ми плануємо забезпечити трансформацію і ліквідацію "Укроборонпрому" і створення нового оборонного холдингу "Оборонні системи України", - сказав Гусєв.

Він зазначив, що трансформація 365 державних оборонних підприємств, які трансформуються в галузеві об'єднання, займе від 6 до 12 місяців.

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Топ коментарі

  • Utred Ragnarsson
    Ті ж яйця, тільки в профіль. Можете створити під шумок нове Міністерство оборонної промисловості, з бюджетами, тисячним штатом працівників, зі службовими макбуками, ойфонами, мерседесами бізнес-класу, держдачами в Конча-Заспі зі встроєними в сауну бл@д@ми
  • Igor V 184bb5c7
    О, дочекались: спочатку зелені ліквідують оборонпром, потім енергоатом, далі нафтогаз... а нахєра нам взагалі ці компанії, якщо їх можна розікрасти, а гроші вивести в офшори, правильно зебіли?
  • Dnipro 75ed19bb
    Нафтогаз и нкркуку прицепом
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