Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі
Про це головний фінансовий керуючий Twitter Нед Сігал заявив в ефірі американського телеканалу CNBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Відповідно до нашої політики, коли вас видаляють з платформи, це відбувається незалежно від того, чи є ви коментатором, фінансовим директором, колишнім або нинішнім державним посадовцем. Видалення носить постійний характер", - сказав він.
"Запам'ятайте, наша політика розроблена таким чином, щоб ми були впевнені в тому, що люди не закликають до насильства. А якщо хтось чинить так, ми видаляємо його, і наша політика не дозволяє людям повертатися", - додав він.
Нагадаємо, на початку січня соцмережа Twitter оголосила про рішення безстроково заморозити особистий аккаунт Трампа, оскільки там вважали його публікації здатними спровокувати насильство.
Схожі рішення прийняли й інші американські соцмережі. Невдоволення їх власників викликали публікації Трампа, в яких він, як вважається, побічно закликав демонстрантів до насильницьких дій на акції протесту у Вашингтоні.