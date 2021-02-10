Китайська Sinovac подала заявку на реєстрацію в Україні своєї вакцини проти COVID-19

Компанія Sinovac подала заявку на державну реєстрацію в Україні вакцини проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Дозвіл на екстрене застосування вакцини проти COVID-19 виробника Sinovac, вже надано компетентними органами Туреччини, Бразилії, Китаю та Індонезії", - сказано в повідомленні.

У МОЗ нагадали, що наприкінці грудня 2020 рік міністерство через держпідприємство "Медичні закупівлі України" уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна вже отримала підтвердження поставки 22 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.

Читайте також: Окупований РФ Крим став полігоном для тестування вакцини "Спутник V", - Кориневич. ВIДЕО