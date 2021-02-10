Китайська Sinovac подала заявку на реєстрацію в Україні своєї вакцини проти COVID-19
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Компанія Sinovac подала заявку на державну реєстрацію в Україні вакцини проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
"Дозвіл на екстрене застосування вакцини проти COVID-19 виробника Sinovac, вже надано компетентними органами Туреччини, Бразилії, Китаю та Індонезії", - сказано в повідомленні.
У МОЗ нагадали, що наприкінці грудня 2020 рік міністерство через держпідприємство "Медичні закупівлі України" уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна вже отримала підтвердження поставки 22 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.