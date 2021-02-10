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Російську вакцину "Спутник V" заборонили реєструвати в Україні, - Кабмін

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Російську вакцину "Спутник V" заборонили реєструвати в Україні, - Кабмін
Уряд опублікував постанову про заборону екстреної реєстрації за прискореною процедурою російської вакцини проти COVID-19 "Спутник V".

Постанову оприлюднено на офіційному сайті уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов'язання для екстреного медичного застосування, розробка та/або виробництво яких здійснено в державі, визнаній Верховною Радою України державою агресором, забороняється", - сказано в постанові.

Нагадаємо, наприкінці січня парламент ухвалив закон, що дозволяє реєструвати вакцини проти коронавірусу за скороченою процедурою - до завершення клінічних досліджень і за дотримання певних умов.

Раніше влада неодноразово заявляла, що українців не вакцинуватимуть російським препаратом.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    Божечки!.. чем теперь вата уколется?!.. нет счастья в ватной жизни! Российскую вакцину "Спутник V" запретили регистрировать в Украине, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7754
  • Igor Lemke dd5e2437
    Гут. Хоч на це розуму вистачило ..
  • Павло ШОвте
    У Росії різко зросла смертність в областях, де проходить вакцинація. Підозрюють Супутник V Российскую вакцину "Спутник V" запретили регистрировать в Украине, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8304 Так, смертність в РФ в грудні виросла на 63%. Всього за підсумками 2020 року порівняно з 2019 смертність зросла на 18%. У грудні було 94 070 додаткових смертей.
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