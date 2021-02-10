Російську вакцину "Спутник V" заборонили реєструвати в Україні, - Кабмін

Уряд опублікував постанову про заборону екстреної реєстрації за прискореною процедурою російської вакцини проти COVID-19 "Спутник V".

Постанову оприлюднено на офіційному сайті уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов'язання для екстреного медичного застосування, розробка та/або виробництво яких здійснено в державі, визнаній Верховною Радою України державою агресором, забороняється", - сказано в постанові.

Нагадаємо, наприкінці січня парламент ухвалив закон, що дозволяє реєструвати вакцини проти коронавірусу за скороченою процедурою - до завершення клінічних досліджень і за дотримання певних умов.

Раніше влада неодноразово заявляла, що українців не вакцинуватимуть російським препаратом.

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