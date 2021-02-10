Верховний Суд не став відкривати справ за двома позовами про застосування санкцій до телеканалів, в одному з них розпорядився усунути недоліки

Касаційний суд у складі Верховного Суду виніс ухвали у справах № 9901/22/21, № 9901/23/21 за позовами громадян, які оспорюють закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України".

"Ухвалою у справі № 9901/22/21 позовну заяву громадянина залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк із дня вручення цієї ухвали для усунення недоліків. Рішення мотивоване тим, що позивач не навів обґрунтування про порушення оскаржуваним Указом прав, свобод та інтересів, за захистом яких він звернувся до суду. Крім того, позивач не конкретизував підстав для залучення РНБОУ, ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", ТОВ "Нові комунікації" до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

Ухвалою у справі № 9901/23/21 відмовлено у відкритті провадження за позовною заявою громадянина про визнання протиправним і скасування Указу. Суд зазначив, що фактично зміст позовної заяви свідчить про те, що її подано в інтересах та на захист прав інших осіб – юридичних осіб, які, за твердженнями позивача, є власниками телеканалів", - говориться в повідомленні.

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Також зазначається, що 8 лютого до суду надійшов ще один позов із подібними позовними вимогами (справа № 9901/26/21). Відповідно до КАС України Верховний Суд має вирішити питання про відкриття провадження протягом п’яти днів з дня надходження до адміністративного суду позовної заяви (ч. 8 ст.171 КАС України).

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.