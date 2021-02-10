Завдяки прямій закупівлі арктичного дизеля у Держрезерву Міноборони заощадило 39 млн грн, - Таран

Вперше з 2014 року Міністерство оборони здійснило пряму закупівлю значного обсягу арктичного дизельного пального у Державного агентства резерву України. Завдяки цьому економія бюджетних коштів становить близько 39 млн гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Взаємодія двох державних органів дозволила отримати значний економічний ефект. Державне агентство резерву України отримає додаткові кошти для здійснення планового освіження державних запасів відповідної номенклатури, Міноборони наростить резерви. Подальший розвиток цього напряму стає одним із пріоритетних завдань у діяльності Міноборони в 2021 році", - зазначив міністр оборони Андрій Таран.

Також читайте: "Це нагороди для тих, хто підтримує, коли опускаються руки", - в районі проведення ООС волонтерам вручили відзнаки "За сприяння ЗСУ". ФОТОрепортаж

Також повідомляється, що за підсумками 2020 року, внаслідок сприятливої ​​кон'юнктури й ефективної організації процесу закупівель, Департамент державних закупівель та матеріальних ресурсів у напрямку закупівлі пально-мастильних матеріалів для потреб Міноборони зекономив близько півтора мільярдів гривень. Ця сума спрямована на закупівлю додаткових обсягів палива, що дозволило збільшити обсяг резервів на складах Збройних Сил України на 23%.

Нагадуємо, раніше Кабмін погодив продаж Міноборони з Держрезерву 6 386,863 тонн дизельного пального за ціною 20 470,59 гривень за тонну (з урахуванням ПДВ).