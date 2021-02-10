Україна просить Грузію звільнити затриманих у листопаді 2020 року за нібито порушення кордону одеських яхтсменів Дяченка і Хомича, - МЗС

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар провів зустріч з тимчасовим повіреним у справах Грузії в Україні Давидом Бочорішвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Василь Боднар закликав грузинську сторону забезпечити швидкий і неупереджений розгляд справи затримання в Грузії яхти з громадянами України Володимиром Дяченком і Юрієм Хомичем. Грузинському дипломату була вручена нота МЗС України з цього питання та вкотре висловлено прохання змінити запобіжний захід та звільнити зазначених українських громадян", - говориться в повідомленні.

У контексті нещодавніх заяв Михеїла Саакашвілі заступник міністра підтвердив офіційну позицію МЗС України, що Українська держава не втручається у внутрішні справи іноземних держав, а приватна думка окремих громадян не повинна впливати на розвиток стратегічного партнерства між країнами. Сторони також детально обговорили шляхи розвитку українсько-грузинських відносин і підтвердили наміри держав зміцнювати стратегічне партнерство.

За даними Укрінформу, наприкінці листопада 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берега Грузії. На її борту перебували громадяни України Володимир Дяченко та Юрій Хомич і власник яхти - громадянин Грузії Михаїл Батурин.

Усіх трьох відправили в СІЗО за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону Грузії, вони досі перебувають під вартою. Однак рідні моряків, а також їхній адвокат стверджують, що українці нічого незаконного не робили, і звинувачують владу Грузії в тому, що громадян України незаконно затримали у відкритому морі, а причини такої ситуації виключно політичні.

Як стало відомо, власник яхти Михайло Батурин раніше працював в охороні експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Саакашвілі кілька разів публічно звертався до української влади із закликом розібратися в цій справі і заявляв, що вона не робить "нічого конкретного" для звільнення затриманих.

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Речник МЗС Олег Ніколенко назвав необґрунтованими обвинувачення на адресу зовнішньополітичного відомства у бездіяльності у цій справі.