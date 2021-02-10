Україна ініціює створення неформальної групи підтримки "Кримської платформи" в рамках Парламентської асамблеї НАТО, - Стефанчук

Заступник голови парламенту Руслан Стефанчук запропонував у рамках Парламентської асамблеї НАТО створити неформальну групу підтримки "Кримської платформи".

Про це він повідомив у Facebook за підсумками засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО, передає Цензор.НЕТ.

"Ця група може ініціювати прийняття окремих резолюцій щодо Криму або включення відповідних положень щодо ситуації в Криму і деокупації півострова до рішень відповідних органів Парламентської асамблеї НАТО", - упевнений Стефанчук.

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Нагадаємо, Кримська платформа - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, а також досягнення деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що платформа діятиме на декількох рівнях: глав держав і урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі. Офіційно діяльність Кримської платформи буде заснована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановано на 2021 рік у Києві.