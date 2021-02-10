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Україна ініціює створення неформальної групи підтримки "Кримської платформи" в рамках Парламентської асамблеї НАТО, - Стефанчук

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Україна ініціює створення неформальної групи підтримки "Кримської платформи" в рамках Парламентської асамблеї НАТО, - Стефанчук
Заступник голови парламенту Руслан Стефанчук запропонував у рамках Парламентської асамблеї НАТО створити неформальну групу підтримки "Кримської платформи".

Про це він повідомив у Facebook за підсумками засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО, передає Цензор.НЕТ.

"Ця група може ініціювати прийняття окремих резолюцій щодо Криму або включення відповідних положень щодо ситуації в Криму і деокупації півострова до рішень відповідних органів Парламентської асамблеї НАТО", - упевнений Стефанчук.

Україна ініціює створення неформальної групи підтримки Кримської платформи в рамках Парламентської асамблеї НАТО, - Стефанчук 01

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Нагадаємо, Кримська платформа - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, а також досягнення деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що платформа діятиме на декількох рівнях: глав держав і урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі. Офіційно діяльність Кримської платформи буде заснована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановано на 2021 рік у Києві.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Украина инициирует создание неформальной группы поддержки "Крымской платформы" в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9095
  • 5 копійок
    Я б сказав чому Зеленський не в цирку.
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    Чим би дитя не тішилось, аби на транвай не чіплялось.
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