У МЗС Литви порівняли купівлю російської вакцини "Спутнік V" з фінансуванням агресії проти України
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Він зазначив, що підтримує позицію прем'єра Інгріди Шимон, яка заявила, що Литва не купуватиме російську вакцину - навіть якщо її зареєструє Європейське агентство лікарських засобів.
"Я підтримую позицію Шимон - не варто привозити з Москви сонце "Спутніка", і мені здається, це і геостратегічна позиція Литви, адже вакцину купує держава за власні кошти платників податків у країнах, цінності яких близькі нам", - сказав чиновник.
"Адже ми, напевно, не захочемо купувати вакцину у тих, хто потім на ці гроші купуватиме амуніцію, для, наприклад, використання в Східній Україні", - продовжив міністр. Ландсбергіс запевнив, що Литва вирішила купувати вакцину тільки у виробників, які відповідають "трансатлантичному критерію".