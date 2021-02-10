У МЗС Литви порівняли купівлю російської вакцини "Спутнік V" з фінансуванням агресії проти України

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс проти купівлі російської вакцини "Спутнік", оскільки отримані кошти потім можуть бути використані для агресії на Сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Він зазначив, що підтримує позицію прем'єра Інгріди Шимон, яка заявила, що Литва не купуватиме російську вакцину - навіть якщо її зареєструє Європейське агентство лікарських засобів.

"Я підтримую позицію Шимон - не варто привозити з Москви сонце "Спутніка", і мені здається, це і геостратегічна позиція Литви, адже вакцину купує держава за власні кошти платників податків у країнах, цінності яких близькі нам", - сказав чиновник.

"Адже ми, напевно, не захочемо купувати вакцину у тих, хто потім на ці гроші купуватиме амуніцію, для, наприклад, використання в Східній Україні", - продовжив міністр. Ландсбергіс запевнив, що Литва вирішила купувати вакцину тільки у виробників, які відповідають "трансатлантичному критерію".

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