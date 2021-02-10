Вірастюк балотуватиметься від "Слуги народу" по 87 округу в Івано-Франківській області, - ЗМІ

Великоваговик Василь Вірастюк складе на довиборах до парламенту конкуренцію Марусі Звіробій і Руслану Кошулинському.

Про це повідомляє з посиланням на джерела Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Кандидатуру Вірастюка, за даними видання, збираються затвердити на з'їзді партії в четвер.

Нагадаємо, довибори до Верховної Ради призначили на 28 березня 2021 через те, що чинний нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович склав повноваження народного обранця у зв'язку з обранням його на посаду міського голови міста Надвірна Івано-Франківської області.

Як відомо, на 87 окрузі балотуються також представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (співвласник курорту "Буковель"), кандидат від "ЄС" Маруся Звіробій (Олена Самбул) і представник "Свободи" Руслан Кошулинський.

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Водночас, як зазначають джерела, на 50 окрузі, де також відбудуться перевибори через складення повноважень нардепом Русланом Требушкіним за власним бажанням, сильних кандидатів у "Слуги народу" немає. Швидше за все, там буде висунуто "технічного кандидата".

З'їзд партії "Слуга народу" двічі переносився через невизначеність із кандидатами на вакантних округах. Зрештою, перший етап з'їзду було призначено на 11 лютого. Другий етап - повноцінний великий з'їзд - відбудеться наприкінці місяця, на ньому вирішуватимуть питання кардинального реформування партії.