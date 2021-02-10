Розвиток системи фото- і відеофіксації порушень ПДР планується за трьома напрямками, - Геращенко

МВС планує подальший розвиток системи фіксації порушень ПДР за трьома напрямками - збільшення кількості камер, установка камер на машинах типу "Фантом", а також використання патрульними системи TruCam.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Планується, що кількість таких камер на дорогах України виросте до 1,5 тисячі. Другий етап цієї програми - встановлення камер на машинах типу "Фантом", які будуть запущені для тестування. Плануємо, за 2021 - 2023 роки збільшити кількість таких машин до 100. Третій етап - використання камер TruCam патрульної поліцією", - сказав заступник міністра.

Геращенко нагадав, що вже вісім місяців в Україні працює система фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. За цей час вдалося скоротити кількість ДТП утричі.

"На сьогодні державний бюджет порушники правил дорожнього руху поповнили на 209 млн гривень, відсоток оплати штрафів становив - 80%. Ці цифри вищі, ніж у більшості європейських країн", - сказав заступник міністра.

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Геращенко зазначив, що кожен громадянин, який порушив ПДР, відразу отримує на свій телефон повідомлення.

"Основне завдання цієї системи - навчити водіїв культурі поведінки на дорозі. Плануємо, що всі кошти, які отримаємо в результаті оплати штрафів, будуть використані на те, щоб посилити роз'яснювальну роботу серед населення про правила поведінки на дорозі, починаючи зі шкільного віку", - підсумував чиновник.