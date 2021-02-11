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Пентагон створює робочу групу для вироблення методів протистояння Китаю, мета - "перемогти в змаганні за майбутнє", - Байден

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Пентагон створює робочу групу для вироблення методів протистояння Китаю, мета - "перемогти в змаганні за майбутнє", - Байден
У структурі Пентагону формується робоча група, яка займатиметься розробкою стратегії США щодо протистояння викликам з боку КНР.

Про це заявив президент Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібно справлятися з викликами, що зростають, які виходять від Китаю, зберігати мир і захищати наші інтереси в Індо-Тихоокеанському регіоні і на глобальній арені. Сьогодні мене інформували про створення при Міноборони робочої групи стосовно Китаю", - сказав він на виступі в Пентагоні.

Президент пояснив, що група займеться опрацюванням стратегії і оперативних концепцій, технологічними питаннями і розстановкою сил щодо Китаю. Він зазначив, що робоча група працюватиме швидко, із залученням цивільних і військових фахівців, і в найближчі місяці надасть рекомендації з китайської проблематики шефу Пентагону Ллойду Остіну.

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Байден також заявив, що зусилля всієї американської адміністрації, двопартійний партійний консенсус у Конгресі і міжнародні альянси за участю США дозволять дати відповідь на виклики з боку Китаю, а "американському народу - перемогти в змаганні за майбутнє".

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Топ коментарі

  • Алекс Корвин
    Узкоглазых конечно надо трижды раком поставить за то что выпустили намерено биологическое оружие ,но лучше бы вы кацапов в табу.
  • Игорь Монахов
    Китай конечно по сильнее и по хитрее Кацапов будет и решение правильное, но если Вы Америкосы не покажите миру труп паРаши - то они вам и нам тоже усложнят и без того сложную жизнь !!! Начните с Кацапов - только завершите Все по взрослому - похоронами русни !!! СПС
  • Алексей Достоевский
    Хехехе
    Могу подсказать радикальный способ
    Перенести производство на свою территорию и не покупать кетайское
    Заодно ликвидируется безработица и прочая-прочая...
    Правда негры за сотни лет работать отвыкли, но животворящая п-на творит чудеса!
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