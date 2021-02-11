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Перевидання збірника статей Бандери представили в Тернополі

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Перевидання збірника статей Бандери представили в Тернополі
Збірник статей провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери "Перспективи Української Революції" вперше був опублікований 1978 року. Нове видання доповнено науковими коментарями і фото.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

"Книга "Перспективи Української Революції" сприятиме подоланню тих міфів, за допомогою яких вороги впродовж десятиліть очорнювали та й нині очорнюють ім’я провідника ОУН. Його ім’я викликає велику лють у ворогів. Бо вони розуміють, що ті ідеї, які він висував, підхопили наступні покоління. Тому озброївшись тими знаннями, працями наших ідеологів, як Донцов, Бандера, ми стаємо сильнішими, знаючи, як опонувати ворогам", - сказав під час презентації видання голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Перевидання збірника статей Бандери представили в Тернополі 01

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За словами автора передмови книги, доктора політичних наук, голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича, книга "Перспективи Української Революції" вперше побачила світ 1978 року у Мюнхені.

Нове видання доповнене науковими коментарями до них, іменним та географічним покажчиками, глосарієм рідковживаних, малозрозумілих і діалектних слів, світлинами.

За допомогою QR-кодів читач також зможе ознайомитися зі статтями Степана Бандери й інтерв’ю з ним, фотографіями, що стосуються життя та діяльності ОУН, почути голос лідера українських націоналістів.

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За словами Сича, передбачається, що знайомство із перевиданим збірником статей Степана Бандери відбудеться в інших містах України.

Перевидання збірника статей Бандери представили в Тернополі 02

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов
    Слава Україні !!! Героям Слава !!! Бандера - Наш Герой !!!
  • Игорь Монахов
    "Во всякой борьбе и во всякой разумной политике смысл в том, чтобы, жертвуя частичными позициями и ценностями, достичь главной цели. В этом заключается всякая победа, выигрыш. А пожертвованные, утраченные ценности - это цена победы. Чем больше цель, чем труднее противостояние - тем больше бывают жертвы." - Степан Андреевич Бандера
  • Pete 3a6054b4
    Русского нет, братан, наречие князей киевских видоизмененное под влиянием финноугорскмх племен.
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