Перевидання збірника статей Бандери представили в Тернополі
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".
"Книга "Перспективи Української Революції" сприятиме подоланню тих міфів, за допомогою яких вороги впродовж десятиліть очорнювали та й нині очорнюють ім’я провідника ОУН. Його ім’я викликає велику лють у ворогів. Бо вони розуміють, що ті ідеї, які він висував, підхопили наступні покоління. Тому озброївшись тими знаннями, працями наших ідеологів, як Донцов, Бандера, ми стаємо сильнішими, знаючи, як опонувати ворогам", - сказав під час презентації видання голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.
За словами автора передмови книги, доктора політичних наук, голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича, книга "Перспективи Української Революції" вперше побачила світ 1978 року у Мюнхені.
Нове видання доповнене науковими коментарями до них, іменним та географічним покажчиками, глосарієм рідковживаних, малозрозумілих і діалектних слів, світлинами.
За допомогою QR-кодів читач також зможе ознайомитися зі статтями Степана Бандери й інтерв’ю з ним, фотографіями, що стосуються життя та діяльності ОУН, почути голос лідера українських націоналістів.
За словами Сича, передбачається, що знайомство із перевиданим збірником статей Степана Бандери відбудеться в інших містах України.