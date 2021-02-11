Помер відомий харківський педагог Курганов

Відомий харківський педагог, вчитель молодших класів гімназії "ОЧАГ" Сергій Юрійович Курганов помер у віці 66 років.

Курганов пішов із життя 6 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Харків Times".

Сергій Курганов закінчив математичний факультет Харківського педагогічного інституту. Він стояв біля витоків багатьох педагогічних концепцій - "розвиваючого навчання", "школи діалогу культур".

"Навчання діалогу – це навчання проблемам, – писав Курганов. – Більшість навчальних діалогів відрізняється однією особливістю. Завершуючись, вони як би повертаються до свого початку. Наприклад, у кінці навчального діалогу про живе вчитель наповнює клас глибокими та гострими проблемами, але не дає їх остаточного рішення. Над цими проблемами учні, можливо, думатимуть усе життя".

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"Хто тепер буде розбирати з дітьми Евкліда в оригіналі й переводити Кіплінга, хто буде читати Хлєбнікова та Стругацьких? Хто ще може, не заперечуючи жодної найбільш абсурдної дитячої ідеї, розвинути з неї наукову теорію? Велика подяка, Сергію Юрійовичу, що дали нам цей простір для творчості, навчили все пробувати на зуб і шукати для всього свої власні пояснення. Як же неймовірно шкода, що Вас більше немає!" – згадує про Курганова один з перших його учнів Сергій Переверзєв.