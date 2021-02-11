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США застосовуватимуть армію на світовій арені лише в крайніх випадках, - Байден

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США застосовуватимуть армію на світовій арені лише в крайніх випадках, - Байден
Президент США Джо Байден пообіцяв задіяти армію США у світових конфліктах лише в крайніх випадках.

Про це він сказав на брифінгу в Пентагоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За словами Байдена, США мають застосовувати військову силу на світовій арені лише в крайніх випадках. Він додав, що головне - щоб Америка залишалася в безпеці.

"Головна і невід'ємна місія Пентагону полягає в тому, щоб стримувати агресію з боку наших ворогів і, якщо буде потрібно, вести бойові дії і перемагати у війнах, щоб Америка залишалася в безпеці. Що ж, я вважаю, що сила має бути крайнім заходом, а не першим", - заявив він.

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Топ коментарі

  • V-S 04d983c0
    По словам Байдена, США должны прибегать к силе лишь в качестве крайней меры, а не первой. Президент отметил, что центральной и неотъемлемой миссией Министерства обороны США является сдерживание агрессии со стороны врагов и, если потребуется, введение боевых действий, а также победа в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Он подчеркнул, что в случае необходимости без колебаний прибегнет к силе для защиты интересов американских граждан и союзников США по всему миру.
  • Антон Куприянов
    Трамп в основном говорил такое - ,, Блаблабла бла бла блаблабла,,
  • NonCFist
    США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден - Цензор.НЕТ 7006
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