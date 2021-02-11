Куба почала випускати власну вакцину проти COVID-19

На Кубі випустили партію власної вакцини проти коронавірусу Soberana 02 об'ємом 150 тис. доз.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

Ця вакцина лише готується до проходження третьої фази випробувань. Масове дослідження препарату почнеться в березні цього року, щеплення зроблять 42 тисячам пацієнтів.

Найближчим часом планують випустити таку ж кількість доз цієї вакцини.

На Кубі за період пандемії коронавірусу зафіксували 27 592 випадки захворювання, 216 людей померли.

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