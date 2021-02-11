Це стратегія самознищення: ВООЗ розкритикувала світову систему розподілу вакцин

Всесвітня організація охорони здоров'я розкритикувала світову систему розподілу вакцин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

За словами представників ВООЗ, наразі приблизно 3/4 усіх щеплень роблять у 10 багатих країнах, водночас у 130 країнах з населенням понад 2,5 млрд людей ще не зробили жодної ін’єкції.

Ця стратегія самознищення коштуватиме життя та засобів для існування, надасть вірусу додаткову можливість мутувати та ухилятися від вакцин та підірве глобальне економічне відновлення.

Організація опублікувала кроки, які допоможуть вирішити ситуацію. Зокрема, експерти ВООЗ пропонують, щоб країни, які вакцинували медичних працівників, ділилися вакцинами з іншими.

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Також ВООЗ закликає збільшити виробництво вакцин і ділитися технологіями.

За даними ВООЗ, у світі зареєстровано понад 106, 5 млн випадків коронавірусу. За час пандемії від ускладнень Covid-19 померли 2 333 446 жителів планети.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія, Бразилія, Російська Федерація та Велика Британія.