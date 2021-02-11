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Це стратегія самознищення: ВООЗ розкритикувала світову систему розподілу вакцин

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Це стратегія самознищення: ВООЗ розкритикувала світову систему розподілу вакцин
Всесвітня організація охорони здоров'я розкритикувала світову систему розподілу вакцин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

За словами представників ВООЗ, наразі приблизно 3/4 усіх щеплень роблять у 10 багатих країнах, водночас у 130 країнах з населенням понад 2,5 млрд людей ще не зробили жодної ін’єкції.

Ця стратегія самознищення коштуватиме життя та засобів для існування, надасть вірусу додаткову можливість мутувати та ухилятися від вакцин та підірве глобальне економічне відновлення.

Організація опублікувала кроки, які допоможуть вирішити ситуацію. Зокрема, експерти ВООЗ пропонують, щоб країни, які вакцинували медичних працівників, ділилися вакцинами з іншими.

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Також ВООЗ закликає збільшити виробництво вакцин і ділитися технологіями.

За даними ВООЗ, у світі зареєстровано понад 106, 5 млн випадків коронавірусу. За час пандемії від ускладнень Covid-19 померли 2 333 446 жителів планети.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія, Бразилія, Російська Федерація та Велика Британія.

Топ коментарі

  • Сергей Глушко 0a23ec55
    Лол. То есть, страны, которые вкладывались в разработку вакцины, вкладывались в оборудование и логистику, должны на халяву давать вакцину бедным странам? А другие богатые страны не должны закупать больше определенного количества вакцины, поскольку, они слишком богаты и бедным не достанется? Такое ощущение, что ВОЗ играет против Европейскоо Союза, ибо не хочет их благополучия. Я бы действовал по принципу кислородной маски в самолете - сперва самим вакцинироваться, а потом уже помогать другим.
  • Senator S 01a656ec
    Знаменитый голливудский актер Роберт де Ниро в молодости сделал прививку своему сыну в клинике,сын стал болеть аутизмом.С той поры актер себя винить что сделал ошибку.Сегодня Роберт говорит : я заплачу любому в Мире 100 000 долларов,кто сумеет доказать мне,что вакцина это хорошо для ребенка...
  • Yaroslav Vinnitsa
    Дело в том, что проблема глобальная и решить ее можно только в этом масштабе. А то может получится так, что Евросоюз поголовно провакцинируется, а где-то в каком-то условном Сомали из-за отсутствия вакцин может появится новая мутация вируса, против которой старая вакцина окажется бесполезной.
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