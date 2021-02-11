Росія принизила Європу, - прем'єр-міністерка Естонії оцінила візит Борреля до Москви

Мета влади Росії під час візиту до Москви першого дипломата ЄС Жозепа Борреля "полягала в тому, щоб принизити його" і "піддати ЄС нападкам".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, таку думку висловила під час виступу в Рійгікогу (парламенті) Естонії прем'єрка країни Кая Каллас, пише EER.

Ще 7 лютого в Естонії назвали візит Борреля до Москви невдалим.

"Росія принизила представника Європи. Принизила Європу", - заявила Каллас.

За її словами, те, як і на тлі яких подій відбувся візит, і якими були наслідки, - "це остудить запал тих, хто наївно має ілюзії, що з Росією можливий щирий діалог і взаємовигідні відносини. Це їм хороший урок".

"Росія точно не хоче діалогу. Нам варто виходити з цього факту", - наголосила глава естонського уряду, додавши, що необхідно уважно стежити за рішеннями і діями Кремля.

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Каллас також заявила, що вона та її соратники в Євросоюзі працюють над тим, щоб запровадити проти Росії нові санкції - за порушення прав людини.

Нагадаємо, 7 лютого 2021 року топдипломат ЄС Боррель після візиту до Москви 4-6 лютого в себе у блозі поскаржився на "агресивну пресконференцію", і написав, що "зустріч із главою МЗС РФ Лавровим показала: Європа і РФ розходяться. Схоже, Росія відключається від Європи". У ті дні РФ продовжувала "пресувати" опозицію в країні, вислала трьох дипломатів країн ЄС. Кремль посміявся. Боррель натякнув на нові санкції проти РФ. У Європарламенті почали збір підписів за його відставку: там вважають, що глава євродипломатії не впорався із захистом інтересів ЄС.