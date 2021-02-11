За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб

Станом на середу, 11 лютого, виявлено ще 5039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"5039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 277 дітей та 281 медпрацівник.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 784 особи;

летальних випадків – 124;

одужало – 6 568 осіб;

здійснено тестувань за добу – 43 126 (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 258 094 особи;

одужало – 1 098 944 особи;

летальних випадків – 24 058;

проведено ПЛР-тестувань – 6 474 315.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у м. Київ (335)", - написав він.





