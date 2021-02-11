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Посольство РФ про кораблі США у Чорному морі: Безрозсудне "брязкання зброєю". Займайтеся своєю справою у своїх територіальних водах

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Посольство РФ про кораблі США у Чорному морі: Безрозсудне "брязкання зброєю". Займайтеся своєю справою у своїх територіальних водах
У посольстві Росії в США закликали американських військових припинити "брязкати зброєю" в Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК, відповідну заяву опубліковано у Twitter дипмісії під ретвітом повідомлення Шостого флоту ВМС США про спільні американо-турецькі навчання в Чорному морі.

"Ми закликаємо американських військових припинити безглузде брязкання зброєю і займатися своєю справою в територіальних водах Сполучених Штатів", - йдеться в заяві дипломатів.

У посольстві також припустили, що американському флоту "не терпиться знайти ворога в Чорному морі".

"Він відчайдушно шукає приводи - тепер уже відкрито під прапором військових навчань - для збільшення своєї присутності в регіоні", - йдеться в повідомленні.

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Наприкінці січня в Чорне море увійшли американські есмінці "Дональд Кук" і "Портер". Майже 17 днів вони брали участь у спільних операціях разом із союзниками і партнерами по НАТО. 10 лютого есмінці Військово-морських сил США залишили акваторію Чорного моря.

До цього генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс посилив свою присутність у Чорному морі у відповідь на дії Росії в окупованому Криму. Він також пообіцяв нарощувати свою присутність у регіоні, продовжуючи підтримувати Україну.

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    Україна просто повинна дати дозвіл американцям побудувати найбільшу військову базу в районі Чорного моря
  • Владимир Иванец
    Ой какое смешное заявление! Посольство РФ о кораблях США в Черном море: Безрассудное "бряцание оружием". Занимайтесь своим делом в своих территориальных водах - Цензор.НЕТ 7936
    Кацапы! Валите нахер из наших территориальных вод со своим чирнаморским флотам! В Новороссийск к е...ене матери! Крым - Украина, и это НАШИ терриотриальные воды. Кого хотим, того и пускаем.
  • Прощай немытая раССея
    Странно, что паРашку не смущает наличие ее кораблей возле берегов Сирии и т.д...или они думают, что Сирию омывает море Лаптевых?... Посольство РФ о кораблях США в Черном море: Безрассудное "бряцание оружием". Занимайтесь своим делом в своих территориальных водах - Цензор.НЕТ 5126
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