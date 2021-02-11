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Степанов про початок вакцинації проти COVID-19: "Розраховуємо, що з понеділка почнемо"

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Степанов про початок вакцинації проти COVID-19: "Розраховуємо, що з понеділка почнемо"
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав точну дату поставки в Україну вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Щодо фізичної поставки вакцини - ми розраховуємо на 15 лютого. Це вакцина, яка поставляється з відповідної країни-виробника", - сказав міністр.

За словами Степанова, очікується перший мільйон доз вакцини AstraZeneca.

"Вчора ввечері я особисто розмовляв з інститутом, від якого ми очікуємо перший мільйон доз вакцини AstraZeneca. Я сказав, що нам дуже швидко потрібно. Ну, вони працюють над тим - це ж треба технічно завантажити все. Ми розраховуємо, що з понеділка почнемо", - сказав глава МОЗ.

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Топ коментарі

  • михалыч d171ea99
    понедельников еще много будет
  • игорь полковник
    Интересно будет послушать зедебилов в понедельник от самого главного до степанова.Что то после санкций США ,дермак давно нам ничего не предсказывал,видно на отдыхе на Мальдивах.
  • Нестор Гуляйполе 4714d125
    Делаем ставки господа - что выиграют эти два чмыря степашка и ляшка. После чего они незаметно исчезнут из политического олимпа и будут тихо жрать в три горла из госкорыта.
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