Проїзд дорогами загального користування забезпечено. В'їзд фур до Києва та їхній рух у Закарпатській області обмежено, - Нацполіція

Із 7:00 11 лютого для недопущення накопичення великовагового та великогабаритного транспорту продовжують діяти обмеження руху на в'їзд до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За даними правоохоронців, ідеться про обмеження на в'їзд до столиці на автодорогах:

М-01 Київ-Чернігів;

М-03 Київ-Харків;

М-05 Київ-Одеса;

М-06 Київ-Чоп;

М-07 Київ-Ковель;

Н-01 Київ-Знам'янка;

Н-08 Бориспіль-Маріуполь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через погіршення погодних умов 11 лютого буде обмежено в'їзд до Києва великогабаритного транспорту, - КМДА

Крім цього, із 6:15 11 лютого запроваджено обмеження руху великовантажного автотранспорту на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп у Закарпатській області.

"За інформацією "Укравтодору", проїзд дорогами загального користування забезпечено. Закликаємо водіїв враховувати погодні умови та без нагальної потреби не сідати за кермо", - наголошується в повідомленні.