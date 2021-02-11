Через негоду у двох областях України знеструмлено 12 населених пунктів, - ДСНС

Через мокрий сніг, дощ та пориви вітру станом на ранок четверга в Україні залишаються знеструмленими 12 населених пунктів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України, вранці 11 лютого все ще знеструмленими залишаються 12 населених пунктів у двох областях України.

"Станом на 7 год. 11 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 12 населених пунктів у 2 областях, а саме: Закарпатська - 10 і Чернівецька - 2", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ДСНС.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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