Степанов про розслідування НАБУ з приводу закупівлі COVID-вакцин: МОЗ укладає будь-які контракти абсолютно прозоро
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Щоб щось думати, треба розуміти, що саме вони розслідують. Я можу спиратися лише на ті заяви, які були від правоохоронних органів. Тому в них це треба запитувати. Я можу лише сказати, що ми ведемо прозору політику, і будь-які контракти, які укладаються для забезпечення України вакциною, укладаються абсолютно прозоро, транспарентно – безпосередньо з виробниками вакцин. Тому більше нема чого додати щодо закупівлі вакцин, де в нас є шалений попит у світі. І зрозуміло, що весь світ знаходиться в тій ситуації, коли вони купують ті вакцини, де є можливість безпосередньо домовитись з виробником", - сказав глава МОЗ.
За словами Степанова, в кожного виробника вакцин є "своя ціна на свій продукт".
На уточнювальне запитання, чи є він фігурантом у справі НАБУ, глава МОЗ відповів: "Чого це я маю бути якимось фігурантом якоїсь справи? Треба в НАБУ запитувати. Щобільше, ми максимально зацікавлені, особливо я зацікавлений, тому що це така річ, яка кидає тінь на міністерство. Тому я зацікавлений у максимально швидкому розслідуванні. Зі свого боку можу сказати, що при будь-якому запиті від правоохоронного органу до нас щодо якихось документів – всі документи будуть надані миттєво".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України 3 лютого почало розслідування щодо закупівлі вакцин проти коронавірусу.