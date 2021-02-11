Степанов про розслідування НАБУ з приводу закупівлі COVID-вакцин: МОЗ укладає будь-які контракти абсолютно прозоро

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував інформацію про те, що Національне антикорупційне бюро почало розслідування через закупівлю вакцин за участю посередника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Щоб щось думати, треба розуміти, що саме вони розслідують. Я можу спиратися лише на ті заяви, які були від правоохоронних органів. Тому в них це треба запитувати. Я можу лише сказати, що ми ведемо прозору політику, і будь-які контракти, які укладаються для забезпечення України вакциною, укладаються абсолютно прозоро, транспарентно – безпосередньо з виробниками вакцин. Тому більше нема чого додати щодо закупівлі вакцин, де в нас є шалений попит у світі. І зрозуміло, що весь світ знаходиться в тій ситуації, коли вони купують ті вакцини, де є можливість безпосередньо домовитись з виробником", - сказав глава МОЗ.

За словами Степанова, в кожного виробника вакцин є "своя ціна на свій продукт".

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"Єдине, що можу вам сказати, що ті пропозиції, які надходили в МОЗ у результаті перемовин, – там ціни різняться від 5 доларів до 33,9 долара за вакцину. Щоб ви розуміли, що є різні ціни в різних виробників", - додав міністр.

На уточнювальне запитання, чи є він фігурантом у справі НАБУ, глава МОЗ відповів: "Чого це я маю бути якимось фігурантом якоїсь справи? Треба в НАБУ запитувати. Щобільше, ми максимально зацікавлені, особливо я зацікавлений, тому що це така річ, яка кидає тінь на міністерство. Тому я зацікавлений у максимально швидкому розслідуванні. Зі свого боку можу сказати, що при будь-якому запиті від правоохоронного органу до нас щодо якихось документів – всі документи будуть надані миттєво".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України 3 лютого почало розслідування щодо закупівлі вакцин проти коронавірусу.

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