За добу у світі виявили 437,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 14 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 107,8 млн

Станом на ранок 11 лютого у світі зареєстрували 437 853 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 14 018 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 107 861 936 випадків інфікування, з них 437 853 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 365 119 осіб, з них 14 018 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 79,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.

Україна на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим варто зазначити, що Україна посідає 22-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 10.