Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію

Міністр іноземних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розкритикував наміри РФ заарештувати Леоніда Волкова - соратника опозиціонера Олексія Навального.

Він заявив, що такі прагнення Росії "є практикою, яка заслуговує на засудження". Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Волкова в Росії звинуватили в тому, що, користуючись соціальними мережами, він нібито спонукав неповнолітніх до участі в несанкціонованих мітингах. Басманний районний суд Москви заочно заарештував Волкова, його оголосили в міждержавний розшук

"Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції, по суті, дискредитує участь Росії в цих інструментах", - сказав глава литовської дипломатії Ландсбергіс.

Він також додав, що використання найбільшої у світі міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу з політичною метою заборонено Третьою статтею Конституції цієї організації.

Також читайте: В ЄС готують четвертий пакет санкцій проти Білорусі та обговорюють "список Навального", - МЗС Литви