Новини

Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію

1 91117
Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію
Міністр іноземних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розкритикував наміри РФ заарештувати Леоніда Волкова - соратника опозиціонера Олексія Навального.

Він заявив, що такі прагнення Росії "є практикою, яка заслуговує на засудження". Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Волкова в Росії звинуватили в тому, що, користуючись соціальними мережами, він нібито спонукав неповнолітніх до участі в несанкціонованих мітингах. Басманний районний суд Москви заочно заарештував Волкова, його оголосили в міждержавний розшук

"Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції, по суті, дискредитує участь Росії в цих інструментах", - сказав глава литовської дипломатії Ландсбергіс.

Він також додав, що використання найбільшої у світі міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу з політичною метою заборонено Третьою статтею Конституції цієї організації.

Також читайте: В ЄС готують четвертий пакет санкцій проти Білорусі та обговорюють "список Навального", - МЗС Литви

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Надо в Интерполе дезинфекцию провести - очиститься от кацапов 😀😅😀
  • Yuriy Smith
    ну да, даже нашего

    Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 9065
    и то задержали, сели на бутылку и многкратно извинились, попросив бутылки поудобней Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 7641
  • Lvbnhj
    Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 6554 Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 904
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини