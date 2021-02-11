Уряд Німеччини продовжив локдаун до 7 березня

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і керівники урядів федеральних земель у середу, 10 лютого, під час наради домовилися про продовження локдауну в країні до 7 березня. Основні обмеження, введені раніше для стримування поширення коронавірусної інфекції, залишаються в силі, але є і певні послаблення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Зокрема, зберігається обмеження щодо приватних контактів, а також обов'язкове носіння медичних масок у громадських місцях. Від необов'язкових приватних поїздок та візитів рекомендують утриматися.

Під час наради вирішили, що уряди федеральних земель самостійно ухвалюватимуть рішення щодо відновлення навчання у школах та роботи дитячих садків. Учасники наради наголошували на пріоритетності цього питання, окремі землі заявили про намір поступового відновлення навчання у школах ще у лютому.

Серед запланованих послаблень також - дозвіл перукарням відновити роботу з 1 березня за умови попереднього запису клієнтів та використання медичних масок.

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Подальші послаблення будуть запроваджувати після того, як вдасться досягнути показника у 35 нових випадків зараження на 100 тисяч населення за сім днів і нижче. Тоді планують дозволити роботу закладів роздрібної торгівлі, музеїв тощо. На даний момент цей показник у Німеччині становить 68. Раніше політики заявляли про необхідність досягнення показника у 50 нових випадків для послаблення карантинних обмежень

Наступна нарада щодо подальших кроків має відбутися 3 березня. За словами Меркель, до послаблення обмежень влада підходитиме обережно, адже необхідно зробити все можливе, щоб уникнути серйозних коливань рівня заражень в країні. Канцлерка відзначили суттєве зниження кількості нових випадків зараження коронавірусом у країні після запровадження обмежень та подякувала громадянам країни.

З середини грудня в Німеччині не працюють роздрібні магазини, розважальні заклади та підприємства сфери послуг, ресторани і кафе ще з початку листопада продають їжу лише на винос. Школи і дитячі садочки за деякими винятками також закриті.

З 10 січня у Німеччині ще більше обмежили контакти: дозволено зустрічатися лише з однією особою, яка мешкає окремо. В тих регіонах, де спостерігається понад 200 заражень на 100 тисяч осіб упродовж семи днів, людям заборонено віддалятися від місця проживання на відстань понад 15 кілометрів. Винятки передбачені тільки для поїздок з поважних причин.

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19 січня Ангела Меркель та очільники урядів федеральних земель домовилися щодо продовження локдауну в країні до 14 лютого. При цьому деякі обмеження були посилені. Серед нових карантинних заходів - запровадження обов'язкового носіння медичних масок у магазинах та в транспорті. Також було заборонено використовувати маски з тканини та прикривати обличчя предметами одягу.

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), станом на 10 лютого в Німеччині зафіксовано понад 2,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, померли понад 63 тисячі осіб, в яких підтвердили інфікування.