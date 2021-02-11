Малайзія починає безкоштовно вакцинувати іноземців проти COVID-19
Як інформує Цензор.НЕТ, всі іноземні громадяни, які проживають у Малайзії зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19. Про це пишуть азіатські ЗМІ.
У заяві, опублікованій у четвер 11 лютого, Малайзійський комітет з гарантій доступу до вакцин проти COVID-19 наголосив, що малайзійцям буде надаватися пріоритет в отриманні доз вакцини, проте підтвердив, що рішення включити іноземців є "ключем до успіху програми".
"Іноземні працівники стали частиною нашої спільноти і здійснюють свій внесок в економіку країни", - йдеться в заяві.
Таке рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що деякі країни надали безкоштовну вакцинацію малайзійцям, які проживають там, а також з огляду на те, що кількість доз, отриманих урядом Малайзії, перевищує кількість малайзійських громадян, які мають право на щеплення.
Прем'єр-міністр країни Мухіддін Ясін раніше оголосив, що вакцини проти COVID-19 будуть надаватися малайзійцям безкоштовно, додавши, що уряд не має плану зробити вакцинацію обов'язковою.
У листопаді Малайзія заявила, що погодилася купити 12,8 мільйона доз вакцини від Pfizer і BioNTech. А в січні країна підписала другу угоду з Pfizer, щоб отримати додатково 12,2 мільйона доз вакцини.