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У Польщі зафіксували 11 смертей після COVID-щеплення, всього вакцинували понад 1,7 млн ​​осіб

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У Польщі зафіксували 11 смертей після COVID-щеплення, всього вакцинували понад 1,7 млн ​​осіб
У Польщі провели вже понад 1,7 млн ​​щеплень проти коронавірусу. Після вакцинації в 1,5 тис. випадків зафіксовано побічні наслідки, у тому числі 11 закінчилися летально.

Про це йдеться в звіті Державної санітарної інспекції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Interia.pl.

У польському Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що в кількох випадках смерть могла настати з інших причин. Принаймні у двох випадках лікарі сумніваються, що смерть людей мала стосунок до щеплення.

"Міністерство охорони здоров'я не має компетенцій оцінювати ці повідомлення (звіт санінспекції. - Ред.) і не може підтвердити, що вакцина в конкретному випадку привела до смерті пацієнта", - зазначив прессекретар МОЗ Войцех Андрусевич.

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За його словами, в разі появи побічних наслідків у пацієнта після вакцинації відбувається перевірка, до якої залучаються Державна санітарно-епідеміологічна інспекція, Інститут громадського здоров'я, державне управління гігієни, фармацевтична інспекція і виробник вакцини. Вони разом повинні встановити, чи має зв'язок смерть конкретної особи зі щепленням.

Як повідомлялося, вакцинація в Польщі проводиться з 27 грудня. На сьогодні вакциновані вже понад 1,7 млн ​​осіб, з яких майже півмільйона отримали дві дози. Йдеться в основному про медичний персонал та осіб старшого віку. До кінця першого кварталу в Польщі планують вакцинувати понад 3 млн осіб.

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Топ коментарі

  • Andy Sok
    Вы лжец. Или плохо знаете матчасть.
    На 5ом месте в мире смертность от неонатальных заболеваний.
    https://www.bbc.com/russian/news-55239393

    Смертность от побочек на лекарства крайне редко регитрируется - по одной простой причине. Лекарства надо продавать. Так же и вакцины.
  • Andy Sok
    А шо если этой смертью будешь лично ты???)))
    Готов, так сказать - положить жизнь за свои утверждения?
    Еще раз. Твоя хваленая вакцина от Пфайзер дает 97% иммунитета от ТЯЖЕЛОЙ формы заболевания, причем не для всех штаммов.
    А тяжелая форма (то чем ты так пугаешь типа ИВЛ и прочего) - где-то в 3-5% случаев и наблюдается. А от остального...
    И это не стоит забывать о том, что в реальности врачи крайне неохотно регистрируют побочки от вакцины. Даже если они и есть гарантированно. "То другое" - стандартная отмазка.
  • Анна Турчинова
    Качество ваше жизни зависит только от вас. А реакция вашего организма на вакцину не зависит от вас. Как вы отреагируете на неё вы не знаете.
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