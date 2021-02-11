Європарламент закликає розробити механізм для моніторингу реалізації реформ в Україні

У Європейському парламенті висловлюються за розробку і впровадження моніторингового механізму за реалізацією реформ в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний пункт прописано в розділі "Реформи та інституційний механізм" резолюції щодо виконання Україною Угоди про асоціацію, проголосованої Європейським парламентом.

"ЄП закликає Комісію використати існуючі механізми для спрощення та підтримки реалізації реформ в Україні; пропонує розробку і впровадження в тісній співпраці з громадянським суспільством якісних і кількісних механізмів для моніторингу реалізації реформ в Україні, включно з чіткими контрольними показниками, рекомендаціями і принципами умов, які будуть використовуватися для поліпшення методології щорічних звітів про реалізацію, які мають стати ефективними інструментами управління реформами", - йдеться в резолюції.

У ЄП також вважають за необхідне вдосконалювати механізми управління і звітності для оцінки прогресу, досягнутого Україною, зокрема, в галузях реформи сектору правосуддя, боротьби з корупцією, державних підприємств, корпоративного управління і реформ у галузі енергетики, які будуть пов'язані з економічною та інвестиційною підтримкою.

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Крім того, Європарламент рекомендує зосередити увагу на обмеженій кількості пріоритетів, на яких варто зосередити політичні зусилля, фінансову підтримку та технічну допомогу з метою ефективного нарощування інституційного потенціалу, необхідного для забезпечення довгострокового успіху реформ не лише в законодавчій сфері, але й у сфері законодавства на практиці.

У частині асоціації з ЄС, Європарламент констатував, що визнає асоційований партнерський статус України і закликає до розширеного політичного діалогу для просування подальшої економічної інтеграції та гармонізації законодавства.

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У зв'язку з цим ЄП пропонує ЄС, відповідно до принципу "більше за більше", розглянути можливість створення для трьох асоційованих країн (Україна, Грузія, Молдова - так зване Тріо) розширеної стратегії співпраці в галузі реформ та інвестицій.

ЄП також закликав Єврокомісію оновити "забуті" сфери Угоди про асоціацію та поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі у галузі важливих сфер політики, таких як облік гендерної проблематики і подолання криз у галузі охорони здоров'я.

Зазначається, що Україна не має випускати з уваги той факт, що рівень політичної, технічної і фінансової підтримки з боку ЄС буде залежати від того, якою мірою вона виконує зобов'язання, взяті на себе перед Союзом і його державами-членами, особливо з урахуванням того, що стосується процесу реформ, поваги прав людини, меншин і основних свобод, а також встановлення справжнього та ефективного верховенства права.

Крім того, в ЕП високо оцінили прогрес, досягнутий Україною у реформуванні державного управління, і наголосили на важливості того, щоб не сповільнювати подальший прогрес. А також закликали Україну завершити реформу децентралізації.

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