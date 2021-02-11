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Марченко: Інформація про завершення місії МВФ в Україні без результату не відповідає дійсності

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Марченко: Інформація про завершення місії МВФ в Україні без результату не відповідає дійсності
Міністр фінансів Сергій Марченко спростував інформіцію про те, що місія Міжнародного валютного фонду для перегляду програми з Україною нібито завершилася без результату.

Про це він сказав у коментарі 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, як завжди у нас є певні спотворення, перебільшення. Інформація, про яку зараз було сказано, не відповідає дійсності. Це я відповідально заявляю. Ніяких завершень роботи місії або що є якісь проблеми ... У нас цієї інформації на сьогодні немає. Ми продовжуємо спілкуватися з представниками місії, продовжуємо погоджувати модальність наших майбутніх зобов'язань і обмінюємося інформацією в частині законопроєктних пропозицій, в частині макропоказників", - заявив Марченко.

Він додав, що "йде постійна робота, постійна комунікація, тому всі ці історії, що у нас щось зупинилося, це неправда".

За словами Марченка, зокрема тривають переговори про те, "як зняти в майбутньому регулювання ринку природного газу".

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"Це не є предметом для великого занепокоєння, але це предмет дискусії", - додав він.

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Топ коментарі

  • Trigger7
    мені кажецця шо хтось п***дить Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности - Цензор.НЕТ 9576
  • Frol Fedoroff
    Зеленский и МВФ, это "Золотой теленок" по-новому Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности - Цензор.НЕТ 5648
    Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности - Цензор.НЕТ 5669
  • Николай Николаевич b96f438b
    Без ізцеляющєго дефолта діла не буде. Потрібне якесь надмасштабне потрясіння, щоб здвинути цю країну з мертвої точки. Або поховати назавжди. Цей лютий треш не може існувати так довго.
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