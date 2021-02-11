Приблизно 4 тис. тонн снігу вивезли за добу з Києва, - КМДА
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У КМДА просять не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не залишати машини на узбіччях, у крайніх смугах доріг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Зупинки громадського транспорту, тротуари, сходи очищав 251 працівник у складі 38 бригад з ручного прибирання. Дорожники кілька днів активно вивозять сніг з вулиць, площ і тротуарів міста. За останню добу було вивезено 3953 тонни", - йдеться в повідомленні.
Упродовж дня прогнозують значні опади. За оцінками метеорологів, снігопад без зупинки триватиме до вечора суботи.
У столичній адміністрації просять не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не лишати машини на узбіччях, у крайніх смугах доріг. За можливості, під час руху просять надавати перевагу на дорогах спецтранспорту, який очищає вулиці.