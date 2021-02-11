Рух вантажівок обмежили на Львівщині через снігопад, - патрульна поліція

Служба автомобільних доріг у Львівській області з 9:00 11 лютого обмежила рух на деяких автодорогах у зв'язку із сильними снігопадами.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Львівщини, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, обмеження встановлено на семи трасах М-06 Київ - Чоп (у проміжку Гамаліївка - Миколаїв), М-09 Львів - Тернопіль - Рава-Руська, М-10 Львів - Краковець, М-11 Львів - Шегині, Н-13 Львів - Самбір - Ужгород, Н-17 Львів - Радехів - Луцьк, Р-15 Ковель Володимире-Волинський - Червоноград - Жовква.

Крім того, обмеження для великогабаритного транспорту через мокрий сніг Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області запровадила на автодорозі Н-09 Мукачево - Львів на ділянці від міста Рогатин до кордону Львівської області.

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