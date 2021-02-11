Представлено ​​нову модель організації Нацполіції: відділення поділено на два типи. ІНФОГРАФІКА

Глава Нацполіції Ігор Клименко сьогодні під час розширеного засідання колегії Міністерства внутрішніх справ України представив нову модель організації Національної поліції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За його словами, ці зміни продиктовані не лише новим адміністративно-територіальним устроєм держави, а й насамперед необхідністю створення єдиного безпекового простору, оперативного реагування на виклики та доступністю поліцейських послуг.

Клименко уточнив, що перед запуском нової моделі організації роботи був проведений досконалий аналіз, вивчена оперативна обстановка та визначене навантаження на кожного працівника поліції, врахована чисельність і густота населення в тому чи іншому районі.

"В Україні успішно відбулася адміністративно-територіальна реформа: 490 районів ліквідовано, натомість створено 119 і 17 на тимчасово окупованих територіях. Тож спершу ми вирішили відштовхуватися саме від цих нововведень. Але ми не просто слідували новоутвореним районам, а провели детальний аналіз. У результаті у нас з’явилося 132 районні підрозділи поліції – управління та відділи. Щоби максимально охопити населення поліцейським захистом, у їх складі ми створили відділи, відділення та сектори поліцейської діяльності", - розповів голова Національної поліції України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 500 поліцейських звільнили в 2020 році за вчинення злочинів і порушення дисципліни, - Клименко









Водночас він повідомив, що відділення поліції поділені на два типи: одні будуть мати у штаті слідчі підрозділи та карний розшук, а в інших залишиться лише дізнання та превентивні служби. Це пояснюється тим, що злочини невеликої тяжкості тепер є кримінальними проступками, які можуть розслідувати поліцейські офіцери громади, дільничні та працівники ювенальної превенції. Тож не всі невеликі підрозділи потребують у своїй структурі кримінальну поліцію та слідство. Бо населення на тій території обслуговування в принципі небагато і криміногенна ситуація спокійна.

Також Ігор Клименко пояснив, що сектори поліцейської діяльності - це невеликі підрозділи поліції, де буде працювати лише превенція – тобто групи реагування, які оперативно виїжджають на виклики по 102, а також дільничні офіцери поліції, які безпосередньо працюють із населенням.

При цьому він додав, що одна із основних ідей зміни моделі управління – це створення на базі кожного району єдиного безпекового простору. Якщо раніше всі територіальні підрозділи були окремими структурними одиницями і виконували завдання виключно на визначених окремих територіях управлінь, відділів чи відділень, то тепер основним залишився районний підрозділ, а всі інші структурні одиниці – в його підпорядкуванні. В розпорядженні керівника районного підрозділу – усі наряди поліції та групи реагування на території району, тож він самостійно може визначати їх дислокацію залежно від оперативної необхідності.

Також читайте: Відповідальність за водіння в нетверезому стані і порушення ПДР пішоходами необхідно посилити, - Клименко

"Таке укрупнення підрозділів дасть змогу керівнику краще контролювати особовий склад. Це вплине і на рівень професійної підготовки працівників поліції. Ми удосконалили навчальні програми для поліцейських та посилили контроль за їх проведенням. Кожен працівник поліції має зрозуміти, що від його особистих досягнень залежить результат спільної роботи всієї структури та рівень довіри громадян", - акцентував Ігор Клименко.