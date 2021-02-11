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Цього року МВС планує запуск двох масштабних проєктів, - Аваков. ІНФОГРАФІКА

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вже цього року МВС запускає два масштабні проєкти - систему аеромедичної евакуації та реформування гідрометеорологічної служби ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

"Цього року спільно з Міністерством охорони здоров’я ми запровадимо систему аеромедичної евакуації та підтримки трансплантології із залученням авіації МВС. Це суттєво підвищить рівень надання екстреної медичної допомоги в регіонах. Щонайменше 7 мільйонів українців зможуть отримати максимально швидкий доступ до особливої медичної допомоги в ситуаціях, що загрожують їхньому життю та здоров’ю", - сказав Аваков.

Міністр зазначив, що в планах МВС і реформування гідрометеорологічної служби ДСНС за участю світових лідерів у цій сфері.

Цього року МВС планує запуск двох масштабних проєктів, - Аваков 01

"Це дасть можливість раннього виявлення та прогнозування небезпечних гідрометеорологічних процесів, ураганний вітер, шквали, смерчі, град, повені, ожеледиця дорожнього покриття, прогнозування пожежної небезпеки тощо. Наша мета – модернізація гідрометеорологічних систем задля своєчасного отримання прогнозної інформації. Це є вкрай важливим для відповідного реагування й мінімізації наслідків та збереження людського життя", - зазначив він.

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Цього року МВС планує запуск двох масштабних проєктів, - Аваков 02

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Топ коментарі

  • Vladimir Soukhov
    Самый лучший ппоект- это если Аваков уходит в отставку.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    сейчас начнет просить еще пару лярдов на распил....
  • Шрек Баблокат
    судя по чиновничьим аппетитам, Арсен Барисыч видит себя Премьером.. а в качестве благодарности за свою работу, Аваков попросит Харьков и область "в кормление"..
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