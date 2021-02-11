У 2020 році вперше в історії Нацполіції нам вдалося збільшити розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів до 45%, - Клименко

У 2020 році в умовах пандемії Нацполіція змогла не лише утримати стабільну криміногенну ситуацію, а й поліпшити результати роботи

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко під час колегії МВС України сьогодні, 11 лютого.

"Впродовж минулого року на спецлінію 102 надійшло майже 10 мільйонів викликів. В середньому оператор приймав звернення кожні 10 хвилин. Ми зареєстрували понад 335 тисяч кримінальних правопорушень, з яких на сьогодні розкрита практично половина – майже 164 тисячі злочинів. У порівнянні з минулим роком рівень злочинності зменшився на 17%", - повідомив очільник Нацполіції.

Клименко наголосив, що велику роль у цьому процесі відіграла зміна підходів до розкриття та розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів. Таким чином, затримавши одне злочинне угруповання, поліцейські попередили вчинення десятків, а то і сотні злочинів.

"Вперше в історії Нацполіції нам вдалося збільшитирозкриття тяжких та особливо тяжких злочинів до 45%. Особливо важливим в цьому контексті залишається документування організованих злочинних груп. У 2020 році поліція знешкодила 353 організовані групи, для порівняння у 2019 – 275", - сказав він.

Крім того, Клименко зазначив, що за минулий рік слідчі підрозділи поліції скерували до суду майже 120 тис. обвинувальних актів.

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"Поліцейські домоглися реального відшкодування завданих злочинами збитків на понад 1 мільярд гривень. Зазначу, що ця сума складає половину від загальних відшкодованих збитків по державі всіма правоохоронними органами. До того ж, ще на понад 2 мільярди гривень накладено арешт", - повідомив голова Нацполіції.

Також Клименко зазначив, що щодоби понад 4 тис. нарядів поліції оберігають спокій багатомільйонного населення України.

"Під нашим поліцейським захистом перебуває все населення України. Понад 41 мільйон 600 тисяч громадян. Майже 30 тисяч населених пунктів.

130 тис. особового складу Національної поліції. Щодня на чергування заступають більше 4 тисячі нарядів поліції. Це і патрульна, і слідчо-оперативні групи, поліція охорони тощо. З огляду на позитивні результати за минулий рік, можна зробити висновок, що цього достатньо, щоб на рівні забезпечувати безпеку людей. Але наша держава змінюється. І ми також прагнемо ставати кращими. Бути ближчими", - наголосив він.