У Рівному через снігопади і мороз на два дні закрили школи
Про це повідомив мер міста Олександр Третяк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Рівне Вечірнє".
"Міська комісія ТЕБ та НС вирішила, що 11 і 12 лютого в Рівному навчання в школах буде дистанційним. Школярі залишаться вдома, але вчитимуться завдяки мережі "Інтернет", - заявив міський голова.
Він також додав, що дитячі садки працюватимуть у звичному режимі.
"Це стосується тільки цих двох днів тижня. Оскільки важка погода, то ми хочемо зменшити навантаження на транспортну й освітню інфраструктуру Рівного", - сказав Третяк.
Крім того, мер закликав роботодавців за можливості перевести своїх співробітників на дистанційну роботу.
"Якщо є можливість, то нехай ваш співробітник працює з дому. Де це неможливо, то нехай буде звичайний робочий день. Це лише рекомендація", - сказав він.