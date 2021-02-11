У Рівному через снігопади і мороз на два дні закрили школи

У Рівному місцева влада через погіршення погодних умов вирішила закрити школи на два дні. У цей період діти навчатимуться дистанційно.

Про це повідомив мер міста Олександр Третяк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Рівне Вечірнє".

"Міська комісія ТЕБ та НС вирішила, що 11 і 12 лютого в Рівному навчання в школах буде дистанційним. Школярі залишаться вдома, але вчитимуться завдяки мережі "Інтернет", - заявив міський голова.

Він також додав, що дитячі садки працюватимуть у звичному режимі.

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"Це стосується тільки цих двох днів тижня. Оскільки важка погода, то ми хочемо зменшити навантаження на транспортну й освітню інфраструктуру Рівного", - сказав Третяк.

Крім того, мер закликав роботодавців за можливості перевести своїх співробітників на дистанційну роботу.

"Якщо є можливість, то нехай ваш співробітник працює з дому. Де це неможливо, то нехай буде звичайний робочий день. Це лише рекомендація", - сказав він.