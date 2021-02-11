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Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери

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Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери
Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення влади столиці перейменувати Московський проспект на честь Бандери.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в реєстрі судових рішень.

Зазначається, що позов подала організація "Громадський контроль і порядок".

"Визнати незаконним та скасувати рішення Київської міської ради від 07.07.2016 року №559 / 559 "Про перейменування вулиць, проспектів і провулків у місті Києві", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • des_104
    скоро этот суд и КПУ восстановит, и символику разрешит.
  • Dack Cloud
    и отменит независимость Украины от 1991-го года...
  • 18c49ed2
    Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры - Цензор.НЕТ 4264
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