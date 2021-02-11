Масова загибель сірих журавлів в "Асканії-Нова": птахів отруїли токсичним зерном, вони померли від набряку легень
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомила громадська організація UAnimals.
У відповіді на запит UAnimals екоінспекція зазначила, що набряк легень у журавлів розвинувся внаслідок інтоксикації організму "неідентифікованою речовиною антикоагулянтної дії", яка містилася в зерні.
За словами глави Держпродспоживслужби Владислави Магалецької, у внутрішніх органах і м'язах птахів знайшли фосфід цинку, нітрати, нітрити, хлористий натрій. На думку чиновниці, журавлів могли отруїти або під час боротьби з гризунами в полях, або внаслідок неправильної утилізації отруєного зерна.
Місцевим відділенням поліції було відкрито кримінальну справу за фактом отруєння птахів, нині ведеться досудове розслідування.
Нагадаємо, в січні 2021 року в Асканії-Нова за тиждень загинуло 185 "червонокнижних" сірих журавлів.