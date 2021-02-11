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Масова загибель сірих журавлів в "Асканії-Нова": птахів отруїли токсичним зерном, вони померли від набряку легень

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Масова загибель сірих журавлів в "Асканії-Нова": птахів отруїли токсичним зерном, вони померли від набряку легень
У січні 2021 року в заповіднику "Асканія-Нова" почали масово гинути журавлі - зокрема на кілька десятків птахів зменшилася популяція рідкісних сірих журавлів. У результаті екоінспекція підтвердила, що їх отруїли токсичним зерном і птахи померли від набряку легень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомила громадська організація UAnimals.

У відповіді на запит UAnimals екоінспекція зазначила, що набряк легень у журавлів розвинувся внаслідок інтоксикації організму "неідентифікованою речовиною антикоагулянтної дії", яка містилася в зерні.

За словами глави Держпродспоживслужби Владислави Магалецької, у внутрішніх органах і м'язах птахів знайшли фосфід цинку, нітрати, нітрити, хлористий натрій. На думку чиновниці, журавлів могли отруїти або під час боротьби з гризунами в полях, або внаслідок неправильної утилізації отруєного зерна.

Місцевим відділенням поліції було відкрито кримінальну справу за фактом отруєння птахів, нині ведеться досудове розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Асканії-Нова" загинули понад 180 червонокнижних журавлів: поліція відкрила справу

Нагадаємо, в січні 2021 року в Асканії-Нова за тиждень загинуло 185 "червонокнижних" сірих журавлів.

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Топ коментарі

  • Ольга Мирна 46880c83
    Таких отроавителей надо накормить тем же зерном.
  • Felix Trinidad
    те кто далек от аграриев не знает сколько сейчас химии в зерновых. а ведь мука делается из них.
  • Ирод Снегуровик d206cc30
    кацапам треба здохнути щоб природа розцвіла
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