Масова загибель сірих журавлів в "Асканії-Нова": птахів отруїли токсичним зерном, вони померли від набряку легень

У січні 2021 року в заповіднику "Асканія-Нова" почали масово гинути журавлі - зокрема на кілька десятків птахів зменшилася популяція рідкісних сірих журавлів. У результаті екоінспекція підтвердила, що їх отруїли токсичним зерном і птахи померли від набряку легень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомила громадська організація UAnimals.

У відповіді на запит UAnimals екоінспекція зазначила, що набряк легень у журавлів розвинувся внаслідок інтоксикації організму "неідентифікованою речовиною антикоагулянтної дії", яка містилася в зерні.

За словами глави Держпродспоживслужби Владислави Магалецької, у внутрішніх органах і м'язах птахів знайшли фосфід цинку, нітрати, нітрити, хлористий натрій. На думку чиновниці, журавлів могли отруїти або під час боротьби з гризунами в полях, або внаслідок неправильної утилізації отруєного зерна.

Місцевим відділенням поліції було відкрито кримінальну справу за фактом отруєння птахів, нині ведеться досудове розслідування.

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Нагадаємо, в січні 2021 року в Асканії-Нова за тиждень загинуло 185 "червонокнижних" сірих журавлів.