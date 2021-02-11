Від зв'язки Білорусь-Росія залежить, буде в регіоні мир чи війна, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що від зв'язки Росія - Білорусь залежить мирне і стабільне майбутнє регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА".

За словами Лукашенка, "сьогодні почали розхитувати ситуацію в Росії, намагаються інформаційно розкрутити масові протести. Пізніше їх, можливо, спробують синхронізувати з білоруськими мітингами".

"У цих обставинах лише згуртувавшись ми збережемо стійкість наших країн. Від зв'язки Білорусь - Росія чи Росія - Білорусь залежить мирне і стабільне майбутнє регіону, буде тут мир чи війна. Від нашої єдності з Росією все залежатиме", - сказав "президент", який захопив владу в Білорусі.

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